Могли ли динозавры как-то взаимодействовать с другими животными

Симбиоз - это ситуация, которая возникает, когда животные и растения долгое время взаимодействуют друг с другом. Причём такое взаимодействие может быть взаимовыгодным. Но иногда один из организмов является паразитом.

Сегодня примеров таких взаимодействий в природе - множество. Это и водоросли, которые живут внутри кораллов, и грибы, растущие на корнях растений.