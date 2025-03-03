«Могучие рейнджеры» возродят с помощью искусственного интеллекта

Опубликовано 03 марта 2025, 02:151 мин.
«Могучие рейнджеры» возродят с помощью искусственного интеллектаНа YouTube и Netflix
Hasbro изучает новые способы донести «Могучих рейнджеров» до современной аудитории, и ключевую роль в этом процессе может сыграть генеративный искусственный интеллект.
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На Нью-Йоркской ярмарке игрушек стало известно, что Hasbro и компания Playmates планируют переиздать классический сериал «Могучие рейнджеры» на YouTube и Netflix в июле с припиской Re-Ignition. В отличие от прошлых переизданий, эта версия, как сообщается, будет использовать технологию искусственного интеллекта для улучшения визуального ряда.
Использование генеративного ИИ в медиа вызывает споры, особенно в ремастерах фильмов и телепередач. Некоторые фанаты критикуют такие шаги, опасаясь, что сгенерированные ИИ улучшения могут изменить оригинальный вид и ощущение любимой классики.
Hasbro еще не показывала никаких кадров Re-Ignition.