«Могучие рейнджеры» возродят с помощью искусственного интеллекта

На Нью-Йоркской ярмарке игрушек стало известно, что Hasbro и компания Playmates планируют переиздать классический сериал «Могучие рейнджеры» на YouTube и Netflix в июле с припиской Re-Ignition. В отличие от прошлых переизданий, эта версия, как сообщается, будет использовать технологию искусственного интеллекта для улучшения визуального ряда.

Использование генеративного ИИ в медиа вызывает споры, особенно в ремастерах фильмов и телепередач. Некоторые фанаты критикуют такие шаги, опасаясь, что сгенерированные ИИ улучшения могут изменить оригинальный вид и ощущение любимой классики.

Hasbro еще не показывала никаких кадров Re-Ignition.