Могут ли генно-модифицированные помидоры сделать людей спокойнее

Для создания таких помидоров использовали технологию CRISPR–Cas9. Как говорили создатели нового сорта томатов, ГАМК, уровень которой повышен в продукте, способствует укреплению здоровья.

Однако нет действительно надёжных исследований, доказывающих эти эффекты ГАМК. Создатели томатов опираются на две статьи: одна рассказывает о влиянии ферментированного молока с ГАМК на людейй, а вторая — о влиянии ГАМК, уксуса и сушёной скумбрии. Оба исследования показали эффекты снижения артериального давления у людей с гипертонией. Но учёные говорят, что исследования проводились не по правилам, и им нельзя доверять.

Действительно ли новые томаты смогут расслаблять людей и понижать давление? Нужны новые корректные исследования, чтобы это узнать.