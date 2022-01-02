Могут ли генно-модифицированные помидоры сделать людей спокойнее

Наука и технологии
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Могут ли генно-модифицированные помидоры сделать людей спокойнееТакие продают в Японии
В Японии недавно начали помидоры с отредактированным геномом, которые содержат в пять раз больше аминокислоты ГАМК. Утверждается, что такие томаты могут снижать повышенное артериальное давление, а также успокаивать нервную систему. Так ли это на самом деле?
Для создания таких помидоров использовали технологию CRISPR–Cas9. Как говорили создатели нового сорта томатов, ГАМК, уровень которой повышен в продукте, способствует укреплению здоровья.
Однако нет действительно надёжных исследований, доказывающих эти эффекты ГАМК. Создатели томатов опираются на две статьи: одна рассказывает о влиянии ферментированного молока с ГАМК на людейй, а вторая — о влиянии ГАМК, уксуса и сушёной скумбрии. Оба исследования показали эффекты снижения артериального давления у людей с гипертонией. Но учёные говорят, что исследования проводились не по правилам, и им нельзя доверять.
Действительно ли новые томаты смогут расслаблять людей и понижать давление? Нужны новые корректные исследования, чтобы это узнать.
Источник: Futurism