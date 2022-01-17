Могут ли хакеры объединиться с ОПГ

По его словам, тренд на объединение может зародиться уже в ближайшее время. Способствовать этому могут сложности, которые хакеры испытывают с выводом и легализацией доходов. ОПГ могут помочь киберпреступникам с этим.

Для самих организованных преступных группировок киберпространство — это новое поле для деятельности. Эксперт считает, что туда постепенно перейдут все криминальные финансы. «И объединение сил даст новые возможности для реализации сложных и рискованных схем социальной инженерии», — говорит Мальнев.

Кто же больше выиграет от такого союза, непонятно. Специалист предположил, что в долгосрочной перспективе именно хакеры поглотят традиционную преступность.