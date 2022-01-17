Могут ли хакеры объединиться с ОПГ

Наука и технологии
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Могут ли хакеры объединиться с ОПГХакеры могут поглотить традиционную преступность
Руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев рассказал журналистам «Лента.ру», могут ли объединиться мировое хакерское сообщество и организованные преступные группировки (ОПГ).
По его словам, тренд на объединение может зародиться уже в ближайшее время. Способствовать этому могут сложности, которые хакеры испытывают с выводом и легализацией доходов. ОПГ могут помочь киберпреступникам с этим.
Для самих организованных преступных группировок киберпространство — это новое поле для деятельности. Эксперт считает, что туда постепенно перейдут все криминальные финансы. «И объединение сил даст новые возможности для реализации сложных и рискованных схем социальной инженерии», — говорит Мальнев.
Кто же больше выиграет от такого союза, непонятно. Специалист предположил, что в долгосрочной перспективе именно хакеры поглотят традиционную преступность.