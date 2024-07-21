Исследование, опубликованное в журнале Philosophical Studies, посвящено необходимым условиям для возникновения сознания и изучению вероятности достижения этого состояния современными системами ИИ.

Визе различает два подхода: один оценивает вероятность достижения сознания существующими системами ИИ, а другой — какие типы систем вряд ли обретут сознание. Исследования Визе сосредоточены на последнем подходе и направлены на минимизацию риска непреднамеренного создания искусственного сознания и предотвращение обмана со стороны систем ИИ, которые могут казаться сознательными, но не являются таковыми.

Центральное место в аргументации Визе занимает принцип «свободной энергии», предложенный нейробиологом Карлом Фристоном. Этот принцип предполагает, что процессы, поддерживающие самоорганизацию живого организма, могут быть аналогичны тем, которые необходимы для сознания.

Одним из важнейших различий, которые выявляет Визе, является «каузальная» структура мозга и компьютера. В отличие от компьютеров, где для обработки данных используются отдельные блоки памяти и обработки, именно взаимосвязанные области мозга могут играть решающую роль в сознании.

Поэтому появление сознания у компьютера — сомнительно.