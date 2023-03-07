Могут ли крокодилы на самом деле плакать

Могут ли крокодилы на самом деле плакатьИли "крокодиловы слёзы" - это фразеологизм
Во многих языках есть выражение "крокодиловы слёзы". Оно означает неискреннее проявление чувств человеком. Но плачут ли крокодилы в действительности?
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Во время поедания добычи крокодилы, оказывается, «плачут». Но на самом деле из глаз выходят у него вовсе не слёзы. Согласно некоторым исследованиям, на голове у крокодила находятся потовые железы. И при поедании пищи они сокращаются. Именно таким образом организм животного избавляется от жидкости, которая содержит вредные соли. По мнению шведских учёных, это объясняется не очень эффективной работой почек крокодила.
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Кроме того, соли, которые выделяются через «слёзы» крокодила, вредят рептилиям и приносят пользу насекомым. В этой жидкости содержатся минеральные соли.
Подобная особенность есть и других животных. Например, у черепах, у некоторых ящериц и змей.