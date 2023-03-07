Могут ли крокодилы на самом деле плакать

Кроме того, соли, которые выделяются через «слёзы» крокодила, вредят рептилиям и приносят пользу насекомым. В этой жидкости содержатся минеральные соли.

Подобная особенность есть и других животных. Например, у черепах, у некоторых ящериц и змей.