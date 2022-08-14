Могут ли НЛО существовать с научной точки зрения

Могут ли НЛО существовать с научной точки зренияИли это всё выдумки режиссёров
Наверняка первое, что вам придёт в голову, когда вас попросят подумать об инопланетном космическом корабле, - это летающая тарелка. Этот образ сохраняется вплоть до нового фильма Джордана Пила Nope («Нет»). Но насколько это совпадает с реальностью?
По словам астронома Колина Стюарта, вообще уже предпринимались попытки создать корабли, похожие на летающие тарелки. Так, в 1950-х годах был создан VZ-9 Avrocar.
Согласно документам, инженеры пытались добиться вертикальной посадки и вертикального взлёта корабля при помощи реактивных двигателей, расположенных вдоль кромки диска. Также специалисты считали, что их устройство в целом может развивать скорость до 3-4 Маха (около 4-5 тысяч км/ч), преодолевать расстояние в 30,5 км и может иметь максимальную дальность около 1900 км. Но в действительности экспертам не удалось поднять корабль выше, чем на несколько футов, а его скорость составляла не более 56 км/ч. Из-за центрального реактивного двигателя работал корабль громко и при этом он подвергал пилота высоким температурам.
Затем в 2008 году появилась информация о небольшом беспилотнике, похожем на тарелку. Это устройство сможет покрыть корабль электродами, которые способны ионизировать воздух для создания плазмы. Далее плазма будет ускоряться благодаря магнитному полю и в итоге будет создаваться подъёмная сила. По мнению Стюарта, это наиболее вероятный способ запустить устройство, напоминающее летающую тарелку.
Если же говорить о том, проникли ли инопланетяне уже в атмосферу Земли и могут ли вообще они это сделать, то астроном настроен скептически. Стюарт считает, что пришельцы, скорее всего, будут вовсе не такого размера, как человек. Связано это с тем, что их планета всё же будет отличаться от Земли. Так, если на их планете гравитация будет сильнее, чем на нашей, то они будут ниже людей, а если слабее, то выше.
Но даже если бы инопланетяне действительно создали летающие тарелки, всё же шансы на подобные путешествия невелики. Для того чтобы переместиться из одной звёздной системы в другую, нужны две системы: собственно летающая тарелка и крейсер либо ракета, которая доставит эту тарелку в Солнечную систему.