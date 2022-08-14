Могут ли НЛО существовать с научной точки зрения

Наверняка первое, что вам придёт в голову, когда вас попросят подумать об инопланетном космическом корабле, - это летающая тарелка. Этот образ сохраняется вплоть до нового фильма Джордана Пила Nope («Нет»). Но насколько это совпадает с реальностью?

По словам астронома Колина Стюарта, вообще уже предпринимались попытки создать корабли, похожие на летающие тарелки. Так, в 1950-х годах был создан VZ-9 Avrocar.

Согласно документам, инженеры пытались добиться вертикальной посадки и вертикального взлёта корабля при помощи реактивных двигателей, расположенных вдоль кромки диска. Также специалисты считали, что их устройство в целом может развивать скорость до 3-4 Маха (около 4-5 тысяч км/ч), преодолевать расстояние в 30,5 км и может иметь максимальную дальность около 1900 км. Но в действительности экспертам не удалось поднять корабль выше, чем на несколько футов, а его скорость составляла не более 56 км/ч. Из-за центрального реактивного двигателя работал корабль громко и при этом он подвергал пилота высоким температурам.