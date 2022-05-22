Могут ли PIN-коды «защитить» детей от фильмов для взрослых

Согласно идее РКН, PIN-коды будут знать только взрослые члены семьи. Их будет запрашивать каждый сайт, предоставляющий доступ к контенту.

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что пока сложно сказать, как идея может быть реализована с технической стороны. Кроме того, у него есть сомнения, будет ли всё это работать на практике до тех пор, пока такие решения не будут привязаны к «Госуслугам». Только так можно было бы реально проверить возраст человека.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин усомнился в целесообразности идеи. PIN-код можно при желании подобрать. Лучше подходит сгенерированный в приложении код для аутентификации. Но это всё касается только онлайн-библиотек и киносервисов. Посмотреть фильм на пиратском сайте или скачать его при помощи торрента может любой.

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко тоже отметил, что современные дети подкованы технически. «И поэтому PIN-коды для просмотров взрослых фильмов могут спасти не всегда», — добавил он.