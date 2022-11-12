Наука и технологии
16:42, 12 ноября 2022
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Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки

И другие продукты с высокой степенью переработки

Исследователи заявили, что пищевые продукты с высокой степенью переработки, такие как пончики или чипсы, могут вызывать привыкание.

Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки

Учёные взяли критерии, по которым табак признаётся продуктом, вызывающим зависимость. Эти критерии применили к высокообработанной еде. Оказалось, что механизм тут действует такой же.

На самом деле, способность таких продуктов, как картофельные чипсы, печенье, мороженое и картофель фри вызывать привыкание может быть ключевым фактором, способствующим высоким затратам на здравоохранение, считают исследователи.

А вот и сами критерии, которые использовали учёные:

  • вызывают компульсивное употребление, когда люди не могут бросить или сократить потребление (даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, таких как диабет и болезни сердца).
  • могут изменить то, как мы себя чувствуем, и вызвать изменения в мозге.
  • являются средством для подкрепления.
  • вызывают сильную тягу.
Источник фото:Unsplash
Источник:Futurity
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