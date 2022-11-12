Могут ли пончики вызвать зависимость? Ответ науки

Учёные взяли критерии, по которым табак признаётся продуктом, вызывающим зависимость. Эти критерии применили к высокообработанной еде. Оказалось, что механизм тут действует такой же.

На самом деле, способность таких продуктов, как картофельные чипсы, печенье, мороженое и картофель фри вызывать привыкание может быть ключевым фактором, способствующим высоким затратам на здравоохранение, считают исследователи.

А вот и сами критерии, которые использовали учёные: