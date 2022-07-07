Могут ли породы, привезённые с Марса, заразить Землю опасными микробами

Могут ли породы, привезённые с Марса, заразить Землю опасными микробамиОтвечают специалисты
План специалистов из NASA и ЕКА состоит в том, чтобы в конце 2020-х годов отправить на Марс космические корабли, которые заберут образцы почвы, атмосферы, горных пород, собранных марсоходом Perseverance. Сейчас этот марсоход находится на поверхности Красной планеты. Земли достигнут эти образцы только в 2030-е годы.
По словам экспертов, вероятность того, что эти образцы могут быть опасны для биосферы Земли, крайне мала (менее одного шанса на миллион). К примеру, на нашу планету регулярно падают метеориты с Марса, но никакого загрязнения не происходит при этом. Кроме того, люди точно не знают, есть ли на Марсе жизнь, поэтому если опасная частица и попадёт на Землю, то она вряд ли будет биологической.
Также NASA и ЕКА будут собирать все образцы, соблюдая ряд предосторожностей. Прежде всего, материал будет взят только с первых нескольких сантиметров поверхности Марса. Это значит, что вряд ли на нём будут находиться микроорганизмы, так как эта поверхность подвергается сильному солнечному излучению и в целом является очень сухой.
После того как образец будет доставлен на орбиту Марса, он будет запечатан внутри одного из двух герметизирующих контейнеров, который будет также нагреваться. Затем он войдёт в «чистую камеру», которую потом запечатают и отправят на Землю.
Маршрут возвращения породы на Землю тоже тщательно продуман. Поэтому представители NASA и ЕКА уверены, что предприняли все возможные меры для снижения риска заражения биосферы Земли опасными веществами с Марса.