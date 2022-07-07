Могут ли породы, привезённые с Марса, заразить Землю опасными микробами

План специалистов из NASA и ЕКА состоит в том, чтобы в конце 2020-х годов отправить на Марс космические корабли, которые заберут образцы почвы, атмосферы, горных пород, собранных марсоходом Perseverance. Сейчас этот марсоход находится на поверхности Красной планеты. Земли достигнут эти образцы только в 2030-е годы.

По словам экспертов, вероятность того, что эти образцы могут быть опасны для биосферы Земли, крайне мала (менее одного шанса на миллион). К примеру, на нашу планету регулярно падают метеориты с Марса, но никакого загрязнения не происходит при этом. Кроме того, люди точно не знают, есть ли на Марсе жизнь, поэтому если опасная частица и попадёт на Землю, то она вряд ли будет биологической.