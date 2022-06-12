Могут ли самые мощные суперкомпьютеры работать в тайне

Сегодня суперкомпьютеры играют важнейшую роль в проведении широкого спектра научных исследований, позволяя проводить масштабное моделирование самых разных процессов - от ядерной физики до воздействия лекарств и даже обучения моделей искусственного интеллекта. Обладание самой мощной машиной может дать преимущество ученым, компаниям или правительствам.

Аналитик Джек Донгарра признает, что в список самых мощных суперкомпьютеров попадают не все устройства, и они будут фигурировать в нем только в том случае, если их владелец запустит эталон-тест и представит результат. "Если они не присылают результат, он не попадает в список", - говорит он. "Я не могу их заставить".

Саймон Макинтош-Смит из Бристольского университета отмечает, что не только спецслужбы и некоторые компании имеют стимул держать свои машины в секрете, но и некоторые чисто академические машины, такие как Blue Waters, управляемый Национальным центром суперкомпьютерных приложений Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, также просто никогда не попадают в список.

По общему мнению экспертов в области суперкомпьютеров, в Китае с 2021 года работают как минимум две экзафлопсные машины, известные как OceanLight и Tianhe-3, и ведется работа над еще более крупной третьей машиной под названием Sugon. В научных статьях о несвязанных между собой исследованиях были обнаружены свидетельства существования этих машин при описании расчетов, проводимых на них.