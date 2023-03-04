Могут ли собаки Чернобыля научить нас новым приёмам выживания

Авторы новой работы провели генетическое исследование 302 бродячих собак, живущих в официально обозначенной «зоне отчуждения». Большинство изученных животных, по-видимому, являются потомками домашних питомцев, которых жители были вынуждены оставить после эвакуации.

С помощью анализа ДНК учёные смогли легко идентифицировать собак, живущих в районах с высоким, низким и средним уровнем радиационного облучения. Теперь исследователи могут начать искать изменения в ДНК животных из разных групп.

«Мы можем сравнить их и сказать: что изменилось, мутировало, эволюционировало, что помогает, а что вредит на уровне ДНК», — пояснили учёные. Они заявили, что исследование может иметь широкое применение, позволяя понять, как животные и люди могут жить в местах, подвергающихся «постоянному экологическому загрязнению».