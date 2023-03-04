Могут ли собаки Чернобыля научить нас новым приёмам выживания

Могут ли собаки Чернобыля научить нас новым приёмам выживанияВ такое время, как сейчас, стоит и прочесть
Через 35 лет после самой страшной в мире ядерной аварии в Чернобыле всё ещё бродят дикие собаки. Учёные надеются, что их изучение поможет освоить новые приёмы выживания в самых суровых условиях.
Фото: Timothy Mousseau via AP
Авторы новой работы провели генетическое исследование 302 бродячих собак, живущих в официально обозначенной «зоне отчуждения». Большинство изученных животных, по-видимому, являются потомками домашних питомцев, которых жители были вынуждены оставить после эвакуации.
С помощью анализа ДНК учёные смогли легко идентифицировать собак, живущих в районах с высоким, низким и средним уровнем радиационного облучения. Теперь исследователи могут начать искать изменения в ДНК животных из разных групп.
«Мы можем сравнить их и сказать: что изменилось, мутировало, эволюционировало, что помогает, а что вредит на уровне ДНК», — пояснили учёные. Они заявили, что исследование может иметь широкое применение, позволяя понять, как животные и люди могут жить в местах, подвергающихся «постоянному экологическому загрязнению».