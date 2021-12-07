Могут ли в России заблокировать Tor

Сейчас у многих пользователей в России Tor продолжает работать. Однако исследователи говорят, что сервис начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы — Ростелеком, МТС, Beeline, Tele2 и МегаФон.

Технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Лосев рассказал, что полная блокировка сети Tor для 100% пользователей скорее невозможна. А вот о 80% так говорить уже нельзя. По информации Лосева, Tor блокируют новым оборудованием ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам). Это оборудование стоит не у всех операторов — у всех мобильных, и у 3/4 фиксированных.

Другой IT-специалист ValdikSS добавил, что, скорее всего, ТСПУ управляется Роскомнадзором единолично. Так можно проводить внереестровые блокировки. Сейчас наблюдаются блокировки всех известных публичных IP-адресов сети Tor; блокировка CDN-домена ajax.aspnetcdn.com корпорации Microsoft; блокировка протокола WebRTC DTLS с помощью ТСПУ (метод Snowflake).

Также появилась информация об уведомлении Роскомнадзора для владельцев Tor. В нём говорится, что если не будет удалена «запрещённая информация», то сервис внесут в реестр запрещённых сайтов. Пока Роскомнадзор не ответил на запрос журналистов.