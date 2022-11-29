Могут ли яйца улучшить умственные способности

Результаты исследования опубликовали в журнале Nutritional Neuroscience. В тестах приняли участие 79 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Специалисты оценивали когнитивные функции этих людей в разные моменты исследования.

Результаты говорят о том, что употребление яиц не улучшило результаты людей в тестах на психомоторную бдительность. Однако при этом результаты теста на время реакции оказались лучше.

Доктор медицинских наук Киран Кэмпбелл отметил, что результаты оказались положительными, однако пока трудно сказать, повлиял ли на это именно яичный белок, так как в яйцах есть и другие компоненты, которые могут улучшить когнитивные функции. Также специалист считает, что людям всё же следует сосредоточиться на общей схеме здорового питания, включая в рацион всё, что нужно телу и мозгу для оптимальной работы.