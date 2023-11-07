Мой дом — моя крепость: Xiaomi представила новое поколение умного замка с NFC и 6-уровневой защитой

Мой дом — моя крепость: Xiaomi представила новое поколение умного замка с NFC и 6-уровневой защитойНе революция, но заметный прорыв
Xiaomi вновь укрепляет позиции в мире умных домов, представив новое поколение смарт-замка — Xiaomi Smart Door Lock 2.
Новинка, стартовая цена которой составляет 1299 юаней (около 17 тыс рублей), уже доступна для предварительного заказа и обещает стать надежным стражем вашего жилища.
Устройство оснащено новейшим поколением тихого автоматического замка и прямой вставкой C-уровня сердцевины замка. Оно поддерживает множество методов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, NFC и Bluetooth, обеспечивая удобство и гибкость в использовании.
Кроме того, замок имеет шестиступенчатую систему безопасности с множеством защитных технологий, что делает его надежным барьером против нежелательного доступа.
Xiaomi Smart Door Lock 2 также поддерживает двойной протокол Wi-Fi и Bluetooth, позволяя владельцам через приложение Mi Home удаленно контролировать доступ к дому.
Дополнительные функции включают в себя электронный дверной звонок и возможность интеграции с 35 сценариями умного дома. При этом замок может работать до года без подзарядки и предлагается с трехлетней гарантией.