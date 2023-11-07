Мой дом — моя крепость: Xiaomi представила новое поколение умного замка с NFC и 6-уровневой защитой

Новинка, стартовая цена которой составляет 1299 юаней (около 17 тыс рублей), уже доступна для предварительного заказа и обещает стать надежным стражем вашего жилища.

Устройство оснащено новейшим поколением тихого автоматического замка и прямой вставкой C-уровня сердцевины замка. Оно поддерживает множество методов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, NFC и Bluetooth, обеспечивая удобство и гибкость в использовании.

Кроме того, замок имеет шестиступенчатую систему безопасности с множеством защитных технологий, что делает его надежным барьером против нежелательного доступа.