Мойте руки чаще: на экранах касс самообслуживания обнаружили фекальные бактерии

Так, бактерии E.coli, вызывающие рвоту, присутствовали почти на всех поверхностях. На кассах самообслуживания также были обнаружены фекальные бактерии и микробы, вызывающие инфекции мочевыводящих путей (ИМП). На перилах эскалатора нашли возбудитель генитальных инфекций Candida albicans. Опасные бактерии есть и на компьютерных клавиатурах.

«Мы обнаружили несколько образцов кишечной палочки и бактерий под названием клебсиеллы на компьютерных клавиатурах. Хотя оба организма естественным образом существуют в фекалиях и кишечнике, при наличии подходящей среды они способны вызывать довольно серьёзные заболевания у людей, поэтому жизненно важно, чтобы мы мыли руки до и после еды при работе за компьютером», — отметили исследователи.