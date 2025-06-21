Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2025, 11:15
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Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздам

Австралийская
Ученые впервые доказали, что ночная моль из Австралии — богонг (Agrotis infusa) — использует звёзды и Млечный Путь для навигации во время миграции. Ранее такая способность была известна только у птиц и людей.
Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздам
© Ajay Narendra / Macquarie University

Каждую весну миллиарды богонгов преодолевают до 1000 км из юго-восточной Австралии в прохладные пещеры Снежных гор, где проводят лето в состоянии покоя. Осенью они возвращаются обратно для размножения.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что моль ориентируется не только по звёздам, но и по магнитному полю Земли. В лабораторных условиях учёные с помощью симуляторов показали: если «звёздное небо» перевернуть, моли меняют направление. А если звёзды «перемешать» — теряются.

Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздам

© D. Dreyer et al.

Это говорит о том, что они не просто летят на свет, а распознают конкретные звёздные узоры. Даже в облачную ночь моли продолжают путь, используя магнитное поле как запасной компас.

Эти данные могут быть полезны для развития навигационных технологий и охраны природы.