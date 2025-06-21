Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздам

Каждую весну миллиарды богонгов преодолевают до 1000 км из юго-восточной Австралии в прохладные пещеры Снежных гор, где проводят лето в состоянии покоя. Осенью они возвращаются обратно для размножения.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что моль ориентируется не только по звёздам, но и по магнитному полю Земли. В лабораторных условиях учёные с помощью симуляторов показали: если «звёздное небо» перевернуть, моли меняют направление. А если звёзды «перемешать» — теряются.