Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздам

Моль оказалась первым насекомым, способным ориентироваться по звёздамАвстралийская
Каждую весну миллиарды богонгов преодолевают до 1000 км из юго-восточной Австралии в прохладные пещеры Снежных гор, где проводят лето в состоянии покоя. Осенью они возвращаются обратно для размножения.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что моль ориентируется не только по звёздам, но и по магнитному полю Земли. В лабораторных условиях учёные с помощью симуляторов показали: если «звёздное небо» перевернуть, моли меняют направление. А если звёзды «перемешать» — теряются.
Это говорит о том, что они не просто летят на свет, а распознают конкретные звёздные узоры. Даже в облачную ночь моли продолжают путь, используя магнитное поле как запасной компас.
Эти данные могут быть полезны для развития навигационных технологий и охраны природы.