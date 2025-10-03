Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 19:00
1 мин.

Молекулярные кубиты заработали на… телекоммуникационных частотах

Учёные из Университета Чикаго, UC Berkeley и национальных лабораторий Аргонна и Лоуренса разработали молекулярные кубиты, которые могут работать на частотах, используемых в телекоммуникациях. Это исследование создаёт перспективный элемент для масштабируемых квантовых технологий, совместимых с существующими оптоволоконными сетями.
Молекулярные кубиты могут применяться для сверхзащищённой связи, соединять квантовые компьютеры на дальние расстояния и использоваться в высокоточных датчиках. Их компактный размер и химическая гибкость позволяют внедрять их в необычные среды, включая… биологические. Для измерения магнитных полей, температуры или давления на наномасштабе.

Новые кубиты содержат иттрий — редкоземельный элемент, который хорошо взаимодействует со светом и магнитными полями. Благодаря этому молекулы могут «связывать мир магнетизма и оптики»: информацию можно кодировать в магнитном состоянии кубита и считывать светом на длине волны, совместимой с современными оптическими и кремниевыми фотонными технологиями.

Команда показала, что кубиты совместимы с телекоммуникационными платформами и могут ускорить развитие гибридных молекулярно-фотонных сетей, что в свою очередь открывает путь к компактным квантовым устройствам для вычислений, связи и сенсорики.