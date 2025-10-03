Молекулярные кубиты заработали на… телекоммуникационных частотах

Молекулярные кубиты могут применяться для сверхзащищённой связи, соединять квантовые компьютеры на дальние расстояния и использоваться в высокоточных датчиках. Их компактный размер и химическая гибкость позволяют внедрять их в необычные среды, включая… биологические. Для измерения магнитных полей, температуры или давления на наномасштабе.

Новые кубиты содержат иттрий — редкоземельный элемент, который хорошо взаимодействует со светом и магнитными полями. Благодаря этому молекулы могут «связывать мир магнетизма и оптики»: информацию можно кодировать в магнитном состоянии кубита и считывать светом на длине волны, совместимой с современными оптическими и кремниевыми фотонными технологиями.

Команда показала, что кубиты совместимы с телекоммуникационными платформами и могут ускорить развитие гибридных молекулярно-фотонных сетей, что в свою очередь открывает путь к компактным квантовым устройствам для вычислений, связи и сенсорики.