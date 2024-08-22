«Молекулярный компас» пообещал сократить испытания на животных

MolCompass представляет собой подробный анализ достоверности прогноза моделей машинного обучения, особенно в задачах бинарной классификации, таких как определение токсичности. Сергей Соснин, старший научный сотрудник Венского университета, объясняет, что MolCompass использует интерактивные графические инструменты для картирования химических соединений и визуализации областей, в которых модели склонны к ошибкам. Выделяя соединения, предсказанные с высокой степенью достоверности, но фактически давшие неверный результат, инструмент помогает исследователям выявить «слепые зоны» в химическом пространстве.

Инструмент был протестирован на модели связывания рецептора эстрогена и показал, что, хотя он хорошо работает с некоторыми соединениями, такими как стероиды, он испытывает трудности с другими, такими как небольшие нециклические химические вещества.