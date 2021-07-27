Молния повредила два американских истребителя F-35B Lightning

Сообщается, что пилоты смогли приземлиться на авиабазу Ивакуни в Японии. Происшествию присвоили класс А. Ремонт истребителей будет стоить более $2,5 млн, пишет «Российская газета».

Корпус морской пехоты США сообщил об инциденте не сразу. Отмечается, что ранее истребителям традиционного взлётного варианта F-35A запретили летать в грозу. Причиной тому стали проблемы с бортовой системой генерации инертного газа OBIGGS. У F-35B с вертикальным взлётом система OBIGGS устроена чуть иначе. Она размещается вокруг подъёмного вентилятора и должна делать его невосприимчивым к проблемам молний.