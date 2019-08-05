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Депутаты предложили запретить молодым россиянам брать кредиты на «модные гаджеты»

А ещё на дорогие автомобили и отдых
Депутат Заксобрания Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов гражданам младше 25 лет. Он считает, что молодые люди часто берут займы на ненужные вещи.

По мнению чиновника, выдавать кредиты россиянам, не достигшим 25 лет, стоит только на образование и покупку жилья. А вот на «модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое» — нет. Депутат уверен, что злоупотребление молодёжи такими займами создаёт повышенный спрос и подстегиваёт банки к «заманиванию» клиентов в «кредитное рабство».

Чиновник также напомнил, что более половины россиян до 35 лет являются должниками банков по кредитным договорам. Со своим предложением он обратился к Дмитрию Медведеву. Реализация идеи, по словам депутата, благоприятно скажется на «финансовом здоровье наших молодых соотечественников».

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