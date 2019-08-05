Депутаты предложили запретить молодым россиянам брать кредиты на «модные гаджеты»

По мнению чиновника, выдавать кредиты россиянам, не достигшим 25 лет, стоит только на образование и покупку жилья. А вот на «модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое» — нет. Депутат уверен, что злоупотребление молодёжи такими займами создаёт повышенный спрос и подстегиваёт банки к «заманиванию» клиентов в «кредитное рабство».

Чиновник также напомнил, что более половины россиян до 35 лет являются должниками банков по кредитным договорам. Со своим предложением он обратился к Дмитрию Медведеву. Реализация идеи, по словам депутата, благоприятно скажется на «финансовом здоровье наших молодых соотечественников».