Молодёжь оказалась менее грамотной в вопросах компьютеров и интернета, чем зрелые люди

Опрос показал, что 16% участников в возрасте от 16 до 24 лет думают, будто удар по роутеру может улучшить интернет-соединение. Среди людей возрастом старше 55 лет таких оказалось куда меньше — около 2%.

Кроме того, исследователи обнаружили, что 54% молодых людей верят, что выключение видеотрансляции во время звонка может улучшить соединение. Более 21% молодёжи считают, что излучение Wi-Fi вредно для здоровья. Среди людей старше 55 лет во всё это верят 29% и 5% соответственно.

Кое в чём молодёжь однако преуспела: 24% молодых людей правильно объяснили, что тако Ethernet. Среди людей старшего поколения знающих было 15%.