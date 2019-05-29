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Молодёжь разучилась определять время по аналоговым часам

Стрелки часов и минут оказалось легко перепутать
В новом выпуске вечернего американского ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live!) ведущие решили узнать, умеют ли молодые американцы определять время по аналоговым часам. Оказалось, что не очень.

Ведущий начинает с того, что вспоминает, как в школе его поколение учили определять время по часам со стрелками. Сейчас же молодёжь просто смотрит в свои смартфоны, чтобы узнать, который час. В рубрике Can you do it? авторы шоу попросили прохожих молодых людей определить время по «круглой штуке со стрелками».

Кто-то из прохожих не смог ответить на вопрос, одна девушка ошиблась на час, а парень перепутал стрелку часов и минут. Из пяти опрошенных молодых людей только одна девушка смогла правильно ответить на вопрос.

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