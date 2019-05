Молодёжь разучилась определять время по аналоговым часам

Ведущий начинает с того, что вспоминает, как в школе его поколение учили определять время по часам со стрелками. Сейчас же молодёжь просто смотрит в свои смартфоны, чтобы узнать, который час. В рубрике Can you do it? авторы шоу попросили прохожих молодых людей определить время по «круглой штуке со стрелками».

Кто-то из прохожих не смог ответить на вопрос, одна девушка ошиблась на час, а парень перепутал стрелку часов и минут. Из пяти опрошенных молодых людей только одна девушка смогла правильно ответить на вопрос.