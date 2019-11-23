Молодёжь считает слово «ок» в переписке признаком злости

Тем людям, что родились в период с 1960-х по 1980-е годы, ответ «ок» не кажется агрессивным. А вот так называемые миллениалы и представители поколения Z считают «ок» признаком раздражения и «холодности».

Вместо этого слова они предпочитают употреблять какие-то необычные его варианты. Например, «kk» или «Kk» (в русском языке аналогами этому, скорее всего, выступают «оки» и др.).

Кроме того, молодым людям, по какой-то причине, не кажется агрессивным слово «ок» с восклицательным знаком.

Стоит отметить, что все эти советы, как и теория поколений, скорее актуальны для англоязычного общества.