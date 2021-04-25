Молоко оказалось способно укорачивать жизнь

Учёные рассматривали данные жителей Швеции, так как эта страна известна высоким уровнем потребления молока. Исследователи увидели, что неферментированное молоко воздействует на сигнальный комплекс mTORC1, следствием чего является сокращение продолжительности жизни.

Ферментированные продукты при этом могут влиять на микроРНК, связанную с mTORC1, снижая влияние диеты на старение и сокращение продолжительности жизни.

Исследователи пришли к выводу, что привычка употребления пастеризованного молока может быть фактором старения и смертности человека. Исследование присоединяется к предыдущим работам, которые рассказывают о влиянии чрезмерного употребления молока на риск рака груди.