Молоко усугубило симптомы рассеянного склероза

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Молоко усугубило симптомы рассеянного склерозаМожет повышать риски даже для здоровых
Больные рассеянным склерозом часто жалуются на ухудшения после употребления молочных продуктов. Исследователи нашли возможную причину этого.
Согласно новой научной работе, белок в коровьем молоке может вызвать воспаление, которое нацелено на «изолирующий слой» вокруг нервных клеток. Чтобы это выяснить, учёные вводили мышам различные белки из коровьего молока. Когда они вводили животным казеин, у мышей развивались неврологические расстройства. Электронная микроскопия подтвердила повреждения.
Учёные также отметили, что коровье молоко может увеличивать риск развития рассеянного склероза у здоровых людей. В целом, они порекомендовали не употреблять молочные продукты пациентам с подтверждённым диагнозом.
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Источник: Medical Xpress