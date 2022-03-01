Молоко усугубило симптомы рассеянного склероза

Согласно новой научной работе, белок в коровьем молоке может вызвать воспаление, которое нацелено на «изолирующий слой» вокруг нервных клеток. Чтобы это выяснить, учёные вводили мышам различные белки из коровьего молока. Когда они вводили животным казеин, у мышей развивались неврологические расстройства. Электронная микроскопия подтвердила повреждения.

Учёные также отметили, что коровье молоко может увеличивать риск развития рассеянного склероза у здоровых людей. В целом, они порекомендовали не употреблять молочные продукты пациентам с подтверждённым диагнозом.

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