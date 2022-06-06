Мона Лиза с ногами: нейросеть дорисовала классические картины

Пока DALL-E 2 доступна только для ограниченного количества тестеров. Можно, впрочем, подать заявку на тестирование на сайте.

DALL-E 2 «выучила» отношения между изображениями и текстами, используемыми для их описания. Модель использовала процесс под названием диффузия, когда всё начинается с паттерна из рандомных точек, а затем постепенно изменяется в сторону изображения по мере распознавания специфических его аспектов.