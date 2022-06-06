Мона Лиза с ногами: нейросеть дорисовала классические картины

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Мона Лиза с ногами: нейросеть дорисовала классические картиныДорисовывает целые комнаты
Недавно была представлена нейросетевая модель DALL-E 2, способная генерировать картинки по описанию. Помимо этого, она может трансформировать изображения и дорисовывать их. Что нейросеть и сделала с известными классическими картинами.
Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» опубликовали подборку таких картин. Всего модель генерировала по восемь вариантов изображений, а блогеры выбирали из них лучшие.
Вот наиболее яркие примеры:
Пока DALL-E 2 доступна только для ограниченного количества тестеров. Можно, впрочем, подать заявку на тестирование на сайте.
DALL-E 2 «выучила» отношения между изображениями и текстами, используемыми для их описания. Модель использовала процесс под названием диффузия, когда всё начинается с паттерна из рандомных точек, а затем постепенно изменяется в сторону изображения по мере распознавания специфических его аспектов.