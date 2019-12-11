Наука и технологии
Сегодня 14:42
Монитор к дорогущему Apple Mac Pro оказалось нельзя протирать обычными тряпками
Из-за особого покрытия
Apple наконец начала продавать профессиональный Mac Pro стоимостью в $6000. К нему компания поставляет фирменный монитор Pro Display XDR, который тоже имеет очень высокую цену. Как стало известно из официальной документации, протирать экран этого монитора можно только специальной тряпочкой.
Всё дело в том, что стекло Pro Display XDR покрыто нанотекстурой. Вариант монитора с таким покрытием стоит, кстати, 449 990 рублей.
Как объяснила Apple, нанотекстурная обработка стекла нужна для использования в условиях плохого освещения. Это покрытие обеспечивает экрану хорошее качество изображения и высокую контрастность, при этом рассеивая свет и уменьшая блики до минимума.
Очищать дисплей можно только «полировочной салфеткой», которая идёт в комплекте. Причём никакие жидкости на неё лить не надо. Отдельно тряпочку приобрести нельзя.