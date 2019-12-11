Монитор к дорогущему Apple Mac Pro оказалось нельзя протирать обычными тряпками

Всё дело в том, что стекло Pro Display XDR покрыто нанотекстурой. Вариант монитора с таким покрытием стоит, кстати, 449 990 рублей.

Как объяснила Apple, нанотекстурная обработка стекла нужна для использования в условиях плохого освещения. Это покрытие обеспечивает экрану хорошее качество изображения и высокую контрастность, при этом рассеивая свет и уменьшая блики до минимума.

Очищать дисплей можно только «полировочной салфеткой», которая идёт в комплекте. Причём никакие жидкости на неё лить не надо. Отдельно тряпочку приобрести нельзя.