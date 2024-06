Мониторинг воздуха стал лучше: новый метод из Техаса

Их исследование, опубликованное в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, посвящено летучим органическим соединениям (ЛОС), обнаруженным после пожара на заводе по переработке пластика My Way в Ричмонде, штат Индиана, в апреле 2023 года.

Пожар вызвал необходимость эвакуации жителей ближайших районов. Используя передовую масс-спектрометрию и нецелевой анализ, команда быстро определила 46 летучих органических соединений, причем несколько из них были отнесены к категории высокой или очень высокой опасности. Этот метод, поддержанный Национальным институтом наук о здоровье окружающей среды США, позволяет быстро и точно собирать данные, помогая определить оптимальные зоны эвакуации и повысить меры общественной безопасности, пишут ученые.