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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 18:58
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Мониторинг воздуха стал лучше: новый метод из Техаса

Полезно после стихийных бедствий
Исследователи из Техасского университета A&M продемонстрировали эффективность масс-спектрометрии высокого разрешения для выявления загрязняющих веществ в воздухе после бедствий.
Мониторинг воздуха стал лучше: новый метод из Техаса
© Ferra

Их исследование, опубликованное в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, посвящено летучим органическим соединениям (ЛОС), обнаруженным после пожара на заводе по переработке пластика My Way в Ричмонде, штат Индиана, в апреле 2023 года.

Пожар вызвал необходимость эвакуации жителей ближайших районов. Используя передовую масс-спектрометрию и нецелевой анализ, команда быстро определила 46 летучих органических соединений, причем несколько из них были отнесены к категории высокой или очень высокой опасности. Этот метод, поддержанный Национальным институтом наук о здоровье окружающей среды США, позволяет быстро и точно собирать данные, помогая определить оптимальные зоны эвакуации и повысить меры общественной безопасности, пишут ученые.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Климат
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#исследование
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#сша