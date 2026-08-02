Moonshot получила доступ к кластеру из 20 тысяч чипов Nvidia

Ранее Moonshot представила модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Компания заявила, что это крупнейшая ИИ-модель с открытыми весами. Одновременно Bloomberg утверждает, что для обучения следующей версии разработчик ищет дополнительные вычислительные ресурсы. Сообщается, что доступ к процессорам Nvidia Blackwell компания получает через страны Юго-Восточной Азии, тогда как имеющийся кластер построен на чипах поколения Hopper.

Alibaba назвала сведения о поставке чипов H200 компании Moonshot необоснованными. На фоне публикации сохраняется внимание американских властей к Moonshot. Ранее в Белом доме заявляли о наличии данных, связанных с использованием модели Claude Fable 5 компании Anthropic при разработке Kimi K3.