Морская пехота США испытала робособаку с гранатометом

Испытания были проведены в сентябре группой тактической подготовки и управления учениями Командования воздушно-наземной оперативной группы морской пехоты и Управлением военно-морских исследований (ONR) ВМС США. Хотя подробная информация о возможностях собаки-робота пока ограничена, судя по всему, это устройство - Unitree Go1 китайского производства, которое можно приобрести через Интернет.

Робот оснащен креплением для ракетной установки M72 и вынесенной вперед камеры GoPro. На нем также имеются направляющие для крепления дополнительных камер, лазеров и других аксессуаров. Интересно, что морские пехотинцы называют его «робокозлом», что, возможно, связано с названием робота - Go1.