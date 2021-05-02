Наука и технологии
Сегодня в 15:54
Морская пехота США стала отказываться от танков
Личный состав сокращают
СМИ сообщили, что Морская пехота США начала сокращать танковые батальоны, мостовые роты и правоохранительные подразделения. Это происходит в рамках всеобщей реорганизации Вооружённых сил.
Как уточняет «Военное обозрение», личный состав сокращают из-за отказа от танков. Сокращаемые военные могут сменить место службы или вовсе уйти из армии.
Сообщается, что 69 военнослужащих танковых батальонов перевели из морской пехоты в армию. Других 259 человек отправили в другие подразделения Корпуса морской пехоты.
В прошлом году стало известно, что Корпус морской пехоты США в течение 10 лет полностью лишится танков. Кроме того, будет значительно уменьшено количество тяжёлой артиллерии. Военные хотят развивать мобильные ракетные комплексы и беспилотные аппараты.