Морская пехота США стала отказываться от танков

Как уточняет «Военное обозрение», личный состав сокращают из-за отказа от танков. Сокращаемые военные могут сменить место службы или вовсе уйти из армии.

Сообщается, что 69 военнослужащих танковых батальонов перевели из морской пехоты в армию. Других 259 человек отправили в другие подразделения Корпуса морской пехоты.

В прошлом году стало известно, что Корпус морской пехоты США в течение 10 лет полностью лишится танков. Кроме того, будет значительно уменьшено количество тяжёлой артиллерии. Военные хотят развивать мобильные ракетные комплексы и беспилотные аппараты.