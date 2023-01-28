Морские пауки смогли отрастить новый анус взамен старого

Авторы изучали морских пауков Pycnogonum litorale. Они лишили некоторых частей тела 23 взрослых и молодых пауков. Некоторым отрезали только анальный бугорок, другим даже зачатки задних конечностей или несколько туловищных сегментов.

Среди 20 выживших морских пауков было 16 молодых. После ампутации они прошли линьку и восстановили утраченные части тела. А вот пожилые пауки так сделать не смогли.