Морские пауки смогли отрастить новый анус взамен старого

18:26, 28 января 2023
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Морские пауки смогли отрастить новый анус взамен старогоИ некоторые конечности
Учёные выяснили, что морские пауки способны восстанавливать некоторые части тела. Так, они отращивали удалённый анальный бугорок.
Фото: University of Greifswald/AFP
Авторы изучали морских пауков Pycnogonum litorale. Они лишили некоторых частей тела 23 взрослых и молодых пауков. Некоторым отрезали только анальный бугорок, другим даже зачатки задних конечностей или несколько туловищных сегментов.
Среди 20 выживших морских пауков было 16 молодых. После ампутации они прошли линьку и восстановили утраченные части тела. А вот пожилые пауки так сделать не смогли.