Морские ветряные электростанции оказались уязвимы перед хакерами

Исследователи обратили особое внимание на ветряные электростанции VSC-HVDC, которые становятся все более популярными благодаря своей экономичности. Они обнаружили, что эти турбины используют гибридную архитектуру связи, которая сочетает в себе глобальную сеть (WAN) для связи с наземными системами и локальные сети (LAN) для связи внутри ветропарка, а также с обслуживающими судами и инспекционными дронами.

Такая сложная архитектура создает множество потенциальных точек входа для кибератак. Если злоумышленникам удастся проникнуть в локальную сеть ветропарка, они смогут манипулировать датчиками системы и подавать ложную информацию в энергосистему. Это может привести к колебаниям мощности и нестабильности, что потенциально может повлиять на всю энергосистему.

Исследователи также обнаружили, что существующая нормативная база для оффшорных ветряных электростанций недостаточна для защиты от кибератак. Существуют некоторые стандарты, но они часто расплывчаты и не указывают, как их следует применять.

Исследователи призывают заинтересованные стороны отрасли, включая производителей, коммунальные службы и регулирующие органы, работать вместе над разработкой комплексной стратегии кибербезопасности для морских ветряных электростанций.