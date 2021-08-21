Наука и технологии
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Морских змей уличили в желании спариваться с людьми, а не нападать на них

Возможно, стоит поддаваться им
Оливковые морские змеи (Aipysurus laevis) известны тем, что подплывают близко к дайверам и могут даже обвиваться вокруг их конечностей — это пугающее поведение потенциально ядовитой рептилии. Однако учёные выяснили, что змеи вовсе не хотят причинять вред людям. Ими двигает сила любви.
Морских змей уличили в желании спариваться с людьми, а не нападать на них

Чтобы понять, почему змеи так интересуются людьми, учёные проанализировали 250 часов записей их активности, сделанных у северо-восточного побережья Австралии.

Оказалось, что самцы Aipysurus laevis чаще, чем самки, приближаются к людям. Также они более склонны к таким сближениям во время сезона размножения. То есть рептилии, скорее всего, пытаются спариваться.

Учёные не рекомендуют уплывать, если когда-нибудь морская змея окажется рядом, поскольку это движение может имитировать поведение самки и побудить самца броситься в погоню. Вместо этого стоит оставаться на месте и позволить змее делать свои грязные дела.