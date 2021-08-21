Морских змей уличили в желании спариваться с людьми, а не нападать на них

Наука и технологии
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Морских змей уличили в желании спариваться с людьми, а не нападать на нихВозможно, стоит поддаваться им
Оливковые морские змеи (Aipysurus laevis) известны тем, что подплывают близко к дайверам и могут даже обвиваться вокруг их конечностей — это пугающее поведение потенциально ядовитой рептилии. Однако учёные выяснили, что змеи вовсе не хотят причинять вред людям. Ими двигает сила любви.
Чтобы понять, почему змеи так интересуются людьми, учёные проанализировали 250 часов записей их активности, сделанных у северо-восточного побережья Австралии.
Оказалось, что самцы Aipysurus laevis чаще, чем самки, приближаются к людям. Также они более склонны к таким сближениям во время сезона размножения. То есть рептилии, скорее всего, пытаются спариваться.
Учёные не рекомендуют уплывать, если когда-нибудь морская змея окажется рядом, поскольку это движение может имитировать поведение самки и побудить самца броситься в погоню. Вместо этого стоит оставаться на месте и позволить змее делать свои грязные дела.