Морской лед скоро исчезнет из Арктики: было ли такое раньше

Образцы отложений были собраны с морского дна в море Линкольна, части "Района последнего льда". Они показали, что морской лед в этом регионе таял в летние месяцы около 10 000 лет назад. Исследовательская группа пришла к выводу, что летний морской лед таял в то время, когда температура была на уровне, к которому мы стремительно приближаемся сегодня.

Таяние льда в море Линкольна в летние месяцы может иметь серьезные последствия для климата: море будет поглощать в десять раз больше солнечной энергии и тем самым усиливать глобальное потепление. Более того, это может повлиять на экосистемы.

Пока неизвестно, как скоро это произойдет, но только в ближайшие десятилетия.