Моряков США поздравили фотографией российского флота

В своем сообщении в социальных сетях телеканал выразил поздравления и благодарность американским морякам за их службу, однако на сопроводительном изображении был показан российский военный корабль. Ошибка была быстро замечена: журналист Дэвид Браун из Politico указал на несоответствие, что вызвало шквал откликов от подписчиков FOX Baltimore, выражающих свое недовольство по поводу ошибки.

Это уже не первый случай подобной путаницы. Ранее аналогичную ошибку допустил Тихоокеанский флот США, ошибочно отметивший День независимости изображением российского военного корабля и истребителей Су-27. В 2021 году Южное командование Министерства обороны США также ошибочно поздравило своих летчиков с днем основания ВВС США, используя изображение российских истребителей.