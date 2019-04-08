«Мосгортранс» накажет интернет-провайдера за медленный Wi-Fi в автобусах и трамваях

Как заметил «Мосгортранс», Wi-Fi в автобусах, трамваях и троллейбусах либо не работает, либо работает медленно. По договору «Мосгортранса» с NetByNet скорость интернета должна быть не ниже 10 Мбит/с, но на практике скорость бывает не дотягивает и до 256 Кбит/с. Согласно письму, это происходит в 40% случаев.

«Мосгортранс» ссылается на результаты проверки Wi-Fi, которую организовала «Молодая гвардия» «Единой России» (МГЕР). В письме отмечено, что низкое качество интернет-услуг в общественном транспорте напрямую влияет на репутацию «Мосгортранса». Устранить проблемы NetByNet должен до конца апреля.