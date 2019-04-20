Робо-такси появятся в России в течение 3-4 лет

Согласно твиту, «Яндекс» уже протестировала собственный беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе, Израиле, Сколково и Иннополисе.

Роботизированные такси должны будут улучшить ситуацию с транспортом в столице. Предполагается, что автопилот будет выбирать наиболее оптимальные маршруты, а также обмениваться с другими беспилотниками данными о ситуации на дороге. Вероятно, это поможет «разгрузить» столичные улицы.

«Беспилотники — это уже не будущее, а настоящее», — заключают представители «Мосгортранса» в твите аккаунта «Московский транспорт».

Над созданием беспилотных автомобилей трудятся крупнейшие мировые компании, включая Tesla, General Motors, Volkswagen и BMW. В России разработкой беспилотных систем занимается «Яндекс».