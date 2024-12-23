Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2024, 15:00
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Мошенник получил доступ к аккаунту компании MSIL… и купил 17 билетов в Дубай

Приятной поездки
Полиция по борьбе с киберпреступностью Центрального отдела Индии начала расследование дела о мошенничестве с участием компании Mysore Sales International Limited (MSIL). 17 декабря неизвестный использовал учетные данные компании для покупки 17 авиабилетов.
Мошенник получил доступ к аккаунту компании MSIL… и купил 17 билетов в Дубай
© Ferra

Через два дня администраторы MSIL обнаружили, что 11 из этих билетов были использованы для перелета из Мумбаи в Дубай, а три — для перелета из Дубая в Индию. Оставшиеся три билета, запланированные на рейсы из Дели в Дубай, были заблокированы.

Равикумар К., административный сотрудник MSIL, предоставил полиции контактные данные подозреваемого, включая номера мобильных телефонов и электронную почту, которые использовались для бронирования билетов.

Сейчас полиция расследует это дело и ищет информацию о пассажирах, которые путешествовали по украденным билетам.

Источник:Thehindu.com
Автор:Максим Многословный
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