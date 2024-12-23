Мошенник получил доступ к аккаунту компании MSIL… и купил 17 билетов в Дубай

Опубликовано 23 декабря 2024, 15:001 мин.
Мошенник получил доступ к аккаунту компании MSIL… и купил 17 билетов в ДубайПриятной поездки
Полиция по борьбе с киберпреступностью Центрального отдела Индии начала расследование дела о мошенничестве с участием компании Mysore Sales International Limited (MSIL). 17 декабря неизвестный использовал учетные данные компании для покупки 17 авиабилетов.
Через два дня администраторы MSIL обнаружили, что 11 из этих билетов были использованы для перелета из Мумбаи в Дубай, а три — для перелета из Дубая в Индию. Оставшиеся три билета, запланированные на рейсы из Дели в Дубай, были заблокированы.
Равикумар К., административный сотрудник MSIL, предоставил полиции контактные данные подозреваемого, включая номера мобильных телефонов и электронную почту, которые использовались для бронирования билетов.
Сейчас полиция расследует это дело и ищет информацию о пассажирах, которые путешествовали по украденным билетам.