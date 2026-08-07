Наука и технологии
Опубликовано 07 августа 2026, 10:22
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Мошенники атаковали несколько крупных инвестиционных фондов, используя ИИ-голоса

Под ударом крупнейшие хедж-фонды
По данным Bloomberg, несколько крупных инвестиционных фондов, включая Citadel и Two Sigma, стали целями новой волны мошенничества с использованием ИИ.
Мошенники атаковали несколько крупных инвестиционных фондов, используя ИИ-голоса

© Ferra.ru

Злоумышленники применили «голосовой фишинг». Они создали реалистичные копии голосов реальных людей, чтобы обмануть сотрудников и получить доступ к секретным данным.

Дешёвые и простые ИИ-инструменты для синтеза речи нынче делают мошенничество «более убедительным и массовым». В 2024 году сотрудник компании в Гонконге, например, перевёл мошенникам 25,5 миллиона долларов после того, как ему позвонил «финансовый директор». Это был дипфейк.

Two Sigma заявили, что успели предотвратить взлом, Citadel не дала комментариев СМИ

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#мошенники
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