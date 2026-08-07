Мошенники атаковали несколько крупных инвестиционных фондов, используя ИИ-голоса

Опубликовано 07 августа 2026, 10:221 мин.
Мошенники атаковали несколько крупных инвестиционных фондов, используя ИИ-голосаПод ударом крупнейшие хедж-фонды
По данным Bloomberg, несколько крупных инвестиционных фондов, включая Citadel и Two Sigma, стали целями новой волны мошенничества с использованием ИИ.
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Злоумышленники применили «голосовой фишинг». Они создали реалистичные копии голосов реальных людей, чтобы обмануть сотрудников и получить доступ к секретным данным.
Дешёвые и простые ИИ-инструменты для синтеза речи нынче делают мошенничество «более убедительным и массовым». В 2024 году сотрудник компании в Гонконге, например, перевёл мошенникам 25,5 миллиона долларов после того, как ему позвонил «финансовый директор». Это был дипфейк.
Two Sigma заявили, что успели предотвратить взлом, Citadel не дала комментариев СМИ
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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