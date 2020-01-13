Мошенники атаковали пользователей WhatsApp с помощью Adidas

Согласно пресс-релизу компании, сообщение содержало следующий текст: «Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!». В нём также была ссылка, по которой нужно было перейти для «получения подарка». Пользователь в итоге попадал не на сайт Adidas. Кроме того, мошенников выдавало использование старого логотипа Adidas.

После перехода по ссылке жертве предлагали пройти опрос, а затем разослать сообщение о конкурсе ещё 20 знакомым. Таким образом фишинговая рассылка распространялась.

Специалисты ESET советуют с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах и акциях, поскольку с их помощью злоумышленники могут получить доступ к личным данным.