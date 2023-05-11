Мошенники использовали сгенерированный искусственным интеллектом голос и украли тысячи долларов

12:00, 11 мая 2023
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Мошенники использовали сгенерированный искусственным интеллектом голос и украли тысячи долларовОни продали несуществующие песни обладателя Грэмми
Недавний инцидент с музыкой, созданной искусственным интеллектом, вновь высветил проблему мошенничества и нарушения авторских прав. Следуя по стопам инцидента с AI Drake/The Weeknd, мошенник продал коллекцию поддельных песен Фрэнка Оушена за 13 000 канадских долларов (9 722 доллара США).
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Мошенник под ником mourningassasasin поручил кому-то создать около девяти песен Оушена, используя высококачественные вокальные фрагменты исполнителя. Затем он разместил на форуме фрагмент одного из поддельных треков, успешно убедив пользователей в его подлинности. Нетерпеливые покупатели проявили интерес и, как сообщается, заплатили от 3 000 до 4 000 долларов за каждую песню.
Сам мошенник с форума удалился и его пока не нашли.
Источник:Vice
Автор:Максим МногословныйТеги: