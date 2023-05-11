Мошенники использовали сгенерированный искусственным интеллектом голос и украли тысячи долларов

Мошенник под ником mourningassasasin поручил кому-то создать около девяти песен Оушена, используя высококачественные вокальные фрагменты исполнителя. Затем он разместил на форуме фрагмент одного из поддельных треков, успешно убедив пользователей в его подлинности. Нетерпеливые покупатели проявили интерес и, как сообщается, заплатили от 3 000 до 4 000 долларов за каждую песню.

Сам мошенник с форума удалился и его пока не нашли.