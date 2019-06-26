Мошенники из США взяли с женщины $136 тысяч за спасение от русских хакеров

Полиция уже нашла злоумышленников. Ими оказались жители Бронкса в Нью-Йорке. Теперь их обвиняют в компьютерном мошенничестве. До ареста они успели взломать компьютеры нескольких жертв, а затем связаться с ними и убедить заплатить за «починку». Полиции обо всём рассказала девятая жертва мошенников.

С апреля 2018 года по февраль 2019 взломщики систематически звонили женщине, представляясь службой поддержки. Они рассказывали жертве, будто её компьютер взламывают русские хакеры, и из-за этого возникают проблемы с сетевым оборудованием, лицензией и системной безопасностью.

Женщина почти за год отправила им $136 600 за «технические услуги». Ещё с одного мужчины мошенникам удалось получить только $225. Про остальных жертв не сообщается.