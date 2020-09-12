Мошенники крали деньги с карт с помощью голосового меню банка

Злоумышленники звонили в банк с подменённых номеров клиентов и попадали в систему голосового меню. При звонке мошенники запрашивали у системы информацию по остаткам денежных средств на картах клиентов. Для этого им было достаточно ввести последние четыре цифры номеров банковских карт. Затем преступники звонили клиентам и представлялись сотрудниками банков. Они внушали жертвам доверие, называя точный остаток по карте. Затем мошенники обманом выманивали у людей деньги.

Сообщается, что номера телефонов клиентов и и их банковских карт распространялись в интернете. В центробанке считают, что эти данные могли быть слиты из клиентской базы маркетплейса Joom.