Мошенники начали изображать из себя детских психологов, предупредили в МВД

После этого мошенники запугивают подростков, утверждая, что их личные данные попали в сеть, и грозят уголовным делом. Жертв переводят на разговор с подставным «сотрудником правоохранительных органов», который проводит видеозвонки, показывает поддельные документы и требует хранить общение от родителей в секрете.

МВД предупреждает, что мошенники применяют психологическое давление и заставляют подростков тайно снимать деньги с родительских счетов, оформлять кредиты или передавать наличные курьерам. В одном из случаев студентку под видом психолога и следователя обманом заставили за неделю снять и перевести более миллиона рублей со счета отца и оформить кредит.

Правоохранители призывают быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также рассказывать родителям о любых странных просьбах или угрозах.