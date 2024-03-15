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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 23:23
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Мошенники начали красть номера телефонов посредством eSIM для входа в онлайн-банк

Делают всё для подмены виртуальной SIM-карты
Специалисты компании F.A.С.С.T. предупредили россиян о новом способе, который мошенники начали практиковать, чтобы получить доступ к онлайн-банку потенциальной жертвы.
Мошенники начали красть номера телефонов посредством eSIM для входа в онлайн-банк

© Ferra.ru

Злоумышленники путём подмены или восстановления виртуальной SIM-карты — eSIM — пытаются получать коды от онлайн-банка, двухфакторной аутентификации для кражи денег. Для этого на сайте или в приложении оператора мошенники оставляют заявку от лица пользователя на переход с физической «симки» на цифровую и таким образом получают доступ к номеру.

«Получив доступ к мобильному телефонному номеру жертвы, киберпреступники могут получить коды доступа, двухфакторной аутентификации к различным сервисам. (...) Больше всего мошенников интересуют сервисы онлайн-банкинга. Сообщения с кодом подтверждения, которые будут приходить на номер, позволят снять все деньги со счета жертвы, оформить кредиты», — рассказал специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#мошенники
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#eSIM
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#мобильный оператор