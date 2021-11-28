Мошенники начали предлагать россиянам «дечипизацию» после прививки

Костюк рассказал, что есть «предприимчивые люди», которые говорят, что разработали «дечипизатор». Это якобы небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту прививки. Сколько мошенники берут за это денег, нам не удалось выяснить.

Костюк также отметил, что российские учёные начали разрабатывать вакцины против коронавирусов ещё после первых эпидемий в 2000-х годах. «И работа велась все эти годы, и так получилось, что именно к нынешней эпидемии осталось только интегрировать новый S-белок COVID-19 в аденовирус», — пояснил специалист.