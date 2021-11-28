Наука и технологии
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Мошенники начали предлагать россиянам «дечипизацию» после прививки

Продают устройство, которое нужно приложить к плечу
Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк рассказал журналистам, что мошенники начали предлагать россиянам избавиться от чипов, которые якобы вживляются в организм во время прививки от коронавируса.
Мошенники начали предлагать россиянам «дечипизацию» после прививки

Костюк рассказал, что есть «предприимчивые люди», которые говорят, что разработали «дечипизатор». Это якобы небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту прививки. Сколько мошенники берут за это денег, нам не удалось выяснить.

Костюк также отметил, что российские учёные начали разрабатывать вакцины против коронавирусов ещё после первых эпидемий в 2000-х годах. «И работа велась все эти годы, и так получилось, что именно к нынешней эпидемии осталось только интегрировать новый S-белок COVID-19 в аденовирус», — пояснил специалист.

Источник: РБК
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