Мошенники начали рассылать россиянам СМС с требованиями оплаты штрафов за нарушение карантина

Издание «Интерфакс» разместило твит МВД России с примером такого СМС. Мошенники пишут в сообщении, что данные геолокации позволили обнаружить нарушения режима карантина. Злоумышленники просят выплату штрафа по административному кодексу в размере 4 тысячи рублей, а также угрожают возбуждением уголовного дела. В МВД рассказали, что такие сообщения являются обманом.

Ранее специалисты компании Group-IB сообщали о рассылке фальшивых уведомлений об оплате штрафа за нарушение режима самоизоляции. Пользователи получают уведомления через СМС и мессенджеры. Что интересно, злоумышленники указывают в сообщениях ФИО получателя.