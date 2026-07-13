Мошенники начали создавать точные копии новостных сайтов для кражи денег

Мошенники якобы копируют дизайн, шрифты, меню и даже фотографии настоящих журналистов. Затем они публикуют вымышленные истории. Например, в одной «статье» утверждалось, будто некий человек заработал состояние на тайной инвестиционной платформе. Читателю предлагали перейти по ссылке и «повторить его успех».

На самом деле ссылка ведёт на поддельный сайт биржи. Когда человек вводит там свои данные, ему сразу звонят «консультанты» и уговаривают вложить деньги в криптовалюту или акции. На Все средства уходят напрямую мошенникам.