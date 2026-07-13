Мошенники начали создавать точные копии новостных сайтов для кражи денег

Опубликовано 13 июля 2026, 20:261 мин.
Мошенники начали создавать точные копии новостных сайтов для кражи денегГазеты жалуются
Если вы видите новость на сайте известной газеты или телеканала, вы обычно ей верите. Этим, как пишут «легальные» СМИ, и начали пользоваться преступники. Они стали создавать почти неотличимые копии страниц крупных изданий, вроде The Guardian, BBC и др.
© Ferra.ru
Мошенники якобы копируют дизайн, шрифты, меню и даже фотографии настоящих журналистов. Затем они публикуют вымышленные истории. Например, в одной «статье» утверждалось, будто некий человек заработал состояние на тайной инвестиционной платформе. Читателю предлагали перейти по ссылке и «повторить его успех».
На самом деле ссылка ведёт на поддельный сайт биржи. Когда человек вводит там свои данные, ему сразу звонят «консультанты» и уговаривают вложить деньги в криптовалюту или акции. На Все средства уходят напрямую мошенникам.